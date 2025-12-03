 
天气转凉，寒意未深，Nike ACG "Tuff Fleece" 男子拒水加绒圆领上衣为你贴心守护。这款厚实运动衫经久耐穿，打造日常佳选。Therma-FIT 技术帮助御寒，带来出众保暖感受。


  • 显示颜色： 加农绿
  • 款式： HV1120-017

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 宽松版型，便于轻松叠搭
  • 背面特别设计，带你详细了解我们穿越大本德国家公园的独木舟之旅
  • 面料经拒水处理，能在小雨天气中帮助保持干爽

产品细节

  • 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 胸前印花 ACG 标志和后身下摆刺绣 THERMA-FIT 标识
  • 罗纹袖口和下摆
  • 后领内侧挂环设计
  • 可机洗
