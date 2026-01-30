Nike ACG "Wolf Lichen"
男子加绒九分裤
¥1,199
全天候装备，穿上就去野。想要轻盈又温暖的裤子？你找到了。Nike ACG "Wolf Lichen" 男子加绒九分裤采用 Polartec® 面料，结合疏松结构，柔软而舒适。不穿时可将其收纳至随附的洗衣袋中，便于轻松携带。
- 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/山峰白
- 款式： IH1452-010
温暖舒适
弹性 Polartec® 面料，轻盈温暖，柔软亲肤。
休闲叠搭
采用宽松版型，塑就舒适休闲感受。弹性腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合感。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 刺绣 ACG、POLARTEC® 和耐克勾勾标志
- 口袋设计
- 裤管口采用弹性包边设计
- 随附洗衣袋
- 可机洗（需放入洗衣袋中洗涤）
