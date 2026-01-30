全天候装备，穿上就去野。想要轻盈又温暖的裤子？你找到了。Nike ACG "Wolf Lichen" 男子加绒九分裤采用 Polartec® 面料，结合疏松结构，柔软而舒适。不穿时可将其收纳至随附的洗衣袋中，便于轻松携带。

显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/山峰白

款式： IH1452-010