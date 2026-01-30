 
Nike ACG "Wolf Lichen" 男子加绒九分裤 - 黑/煤黑/冷灰/山峰白

Nike ACG "Wolf Lichen"

男子加绒九分裤

¥1,199
黑/煤黑/冷灰/山峰白
高射炮橄榄绿/冷杉绿/荧光冰黄/山峰白
雾灰/大学灰/尘光子色/山峰白

全天候装备，穿上就去野。想要轻盈又温暖的裤子？你找到了。Nike ACG "Wolf Lichen" 男子加绒九分裤采用 Polartec® 面料，结合疏松结构，柔软而舒适。不穿时可将其收纳至随附的洗衣袋中，便于轻松携带。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/山峰白
  • 款式： IH1452-010

温暖舒适

弹性 Polartec® 面料，轻盈温暖，柔软亲肤。

休闲叠搭

采用宽松版型，塑就舒适休闲感受。弹性腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合感。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 刺绣 ACG、POLARTEC® 和耐克勾勾标志
  • 口袋设计
  • 裤管口采用弹性包边设计
  • 随附洗衣袋
  • 可机洗（需放入洗衣袋中洗涤）
  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/山峰白
  • 款式： IH1452-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

