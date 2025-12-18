Nike ACG "Wolf Tree"

¥809 ¥899 10% 折让

Nike ACG "Wolf Tree" 女子半长拉链开襟摇粒绒上衣在美国俄勒冈州测试，作为 "Wolf Tree" 系列的一大力作焕新登场。在探索过程中，我们意识到有必要设计一款能够满足一天中不同时段需求的温暖叠搭单品。Polartec® 摇粒绒面料，温暖出众；宽松版型设计，叠搭或单穿皆宜。匠心之作，助你整装待发，随时随地开启下一次冒险。

经典挚爱，焕新升级 该款上衣的名称源自“狼溪”，这是一条沿着史密斯巨岩标志性攀岩墙下的克鲁克德河蜿蜒向前的小径。其设计灵感源自汹涌激流和绿色地形。 柔软非凡，出众温暖 Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，温暖舒适。该款半长拉链开襟上衣质感轻盈，助你在漫步小径时畅享舒适感受。 精致细节 我们精心雕琢每一处细节，匠心铸就实穿单品。肩部采用匠心设计，打造舒适穿着体验；半长拉链开襟设计，方便调节透气效果；口袋配有拉链，便于安全收纳基本物品。