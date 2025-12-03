Nike ACG "Wolf Tree"
女子摇粒绒九分裤
Nike ACG "Wolf Tree" 女子摇粒绒九分裤采用柔软面料，温暖出众，让你不惧冷天。 经匠心设计，轻盈非凡，助你舒适畅行。
- 显示颜色： 加农绿/土绿/土绿/山峰白
- 款式： HJ0242-017
经典挚爱，焕新升级
该长裤沿袭元年款的设计亮点，焕新演绎“Wolf Tree”系列。 其设计灵感源自汹涌激流和绿色地形，助你整装待发，随时随地开启下一次冒险。
柔软非凡，出众温暖
Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，帮助畅享温暖。 质感轻盈，助你在漫步小径时畅享舒适感受。
其他细节
- 包边弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 口袋设有拉链，便于安全存放随身小物件
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 背面左腿下方饰有 POLARTEC® 标志
- 正面左腿上方饰有刺绣 ACG 标志
- 可机洗
