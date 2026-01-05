 
Nike ACG "Wolf Tree" 女子摇粒绒九分裤 - 加农绿/土绿/土绿/山峰白

Nike ACG "Wolf Tree"

女子摇粒绒九分裤

25% 折让
加农绿/土绿/土绿/山峰白
杏茶色/苔木棕色/山峰白

Nike ACG "Wolf Tree" 女子摇粒绒九分裤采用柔软面料，温暖出众，让你不惧冷天。 经匠心设计，轻盈非凡，助你舒适畅行。


  • 显示颜色： 加农绿/土绿/土绿/山峰白
  • 款式： HJ0242-017

经典挚爱，焕新升级

该长裤沿袭元年款的设计亮点，焕新演绎“Wolf Tree”系列。 其设计灵感源自汹涌激流和绿色地形，助你整装待发，随时随地开启下一次冒险。

柔软非凡，出众温暖

Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，帮助畅享温暖。 质感轻盈，助你在漫步小径时畅享舒适感受。

其他细节

  • 包边弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 口袋设有拉链，便于安全存放随身小物件

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 背面左腿下方饰有 POLARTEC® 标志
  • 正面左腿上方饰有刺绣 ACG 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 加农绿/土绿/土绿/山峰白
  • 款式： HJ0242-017

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

