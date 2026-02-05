Nike ACG "Wolf Tree"

¥899

温暖出众，从容出行。Nike ACG "Wolf Tree" 男子全长拉链开襟摇粒绒夹克采用 Polartec® 柔软摇粒绒面料，温暖舒适。内置弹性拇指环，有助稳固衣袖。双向拉链开襟设计，可供打造多变造型。

经美国西北地区测试

Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

柔软非凡，出众温暖

Polartec® 摇粒绒面料，柔软非凡，温暖舒适。质感轻盈，助你在漫步小径时畅享舒适感受。

叠搭设计，适应气候

这款轻盈面料专为温暖中间层单品而生。经典版型，可根据需要内搭打底服或外搭夹克。