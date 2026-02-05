Nike ACG "Wolf Tree"
男子全长拉链开襟摇粒绒夹克
¥899
温暖出众，从容出行。Nike ACG "Wolf Tree" 男子全长拉链开襟摇粒绒夹克采用 Polartec® 柔软摇粒绒面料，温暖舒适。内置弹性拇指环，有助稳固衣袖。双向拉链开襟设计，可供打造多变造型。
- 显示颜色： 高射炮橄榄绿/橄榄绿/冷杉绿/山峰白
- 款式： IF0965-368
经美国西北地区测试
Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
柔软非凡，出众温暖
Polartec® 摇粒绒面料，柔软非凡，温暖舒适。质感轻盈，助你在漫步小径时畅享舒适感受。
叠搭设计，适应气候
这款轻盈面料专为温暖中间层单品而生。经典版型，可根据需要内搭打底服或外搭夹克。
其他细节
- 双向拉链开襟设计，可供打造多变造型
- 内置弹性拇指环，有助稳固衣袖
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 刺绣 Nike ACG 和耐克勾标志
- 内置 ACG "Wolf Tree" 故事标签
- POLARTEC® 刺绣
- 拉链口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
