Nike ACG "Wolf Tree"
男子半长拉链开襟宽松摇粒绒马甲
¥629¥69910% 折让
如果你需要一款温暖舒适的单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子半长拉链开襟摇粒绒马甲准没错。该马甲采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在寒冷天气中畅享温暖。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HJ2469-010
Nike ACG "Wolf Tree"
¥629¥69910% 折让
如果你需要一款温暖舒适的单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子半长拉链开襟摇粒绒马甲准没错。该马甲采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在寒冷天气中畅享温暖。
其他细节
- Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，帮助缔造温暖舒适感受，减轻滞重感
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 袖窿和下摆采用弹性包边设计，塑就利落外观
产品细节
- 胸前刺绣 ACG 标志搭配后身右下摆刺绣耐克勾勾标志
- 刺绣 POLARTEC® 标志
- 内置“Wolf Tree”故事标签
- 拉链插手口袋
- 后领内侧挂环设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HJ2469-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。