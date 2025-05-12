 

Nike ACG "Wolf Tree"

男子半长拉链开襟宽松摇粒绒马甲

¥479¥69931% 折让
黑/煤黑/山峰白
安全橙/黑/山峰白

如果你需要一款温暖舒适的单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子半长拉链开襟摇粒绒马甲准没错。该马甲采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在寒冷天气中畅享温暖。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： HJ2469-010

Nike ACG "Wolf Tree"

¥479¥69931% 折让

如果你需要一款温暖舒适的单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子半长拉链开襟摇粒绒马甲准没错。该马甲采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在寒冷天气中畅享温暖。

其他细节

  • Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，帮助缔造温暖舒适感受，减轻滞重感
  • 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 袖窿和下摆采用弹性包边设计，塑就利落外观

产品细节

  • 胸前刺绣 ACG 标志搭配后身右下摆刺绣耐克勾勾标志
  • 刺绣 POLARTEC® 标志
  • 内置“Wolf Tree”故事标签
  • 拉链插手口袋
  • 后领内侧挂环设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： HJ2469-010

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