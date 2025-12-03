Nike ACG "Wolf Tree"
男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫
20% 折让
如果你需要一款温暖舒适的中间层单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你畅享温暖。手臂和肩部融入匠心设计，在你探索户外时有助减少这些部位的束缚感。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HJ2461-010
Nike ACG "Wolf Tree"
20% 折让
如果你需要一款温暖舒适的中间层单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你畅享温暖。手臂和肩部融入匠心设计，在你探索户外时有助减少这些部位的束缚感。
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
叠搭设计，适应气候
此摇粒绒面料专为中间层单品而生，采用宽松版型，便于在寒冷天气叠搭外衣，亦可单独穿着。
其他细节
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 袖口、下摆和风帽搭配弹性包边设计，有助锁住热量，打造利落外观
产品细节
- 刺绣 POLARTEC® 标志
- 胸前刺绣 ACG 标志搭配后身右下摆刺绣耐克勾勾标志
- 内置“Wolf Tree”故事标签
- 拉链插手口袋
- 后领内侧设有挂环
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HJ2461-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。