 
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫 - 黑/煤黑/山峰白

Nike ACG "Wolf Tree"

男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫

10% 折让
黑/煤黑/山峰白
苔木棕色/巴洛克棕/山峰白
明亮紫/黑/苔木棕色/山峰白
泡沫薄荷绿/加农绿/土绿/山峰白

如果你需要一款温暖舒适的中间层单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你畅享温暖。手臂和肩部融入匠心设计，在你探索户外时有助减少这些部位的束缚感。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： HJ2461-010

Nike ACG "Wolf Tree"

10% 折让

如果你需要一款温暖舒适的中间层单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你畅享温暖。手臂和肩部融入匠心设计，在你探索户外时有助减少这些部位的束缚感。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

叠搭设计，适应气候

此摇粒绒面料专为中间层单品而生，采用宽松版型，便于在寒冷天气叠搭外衣，亦可单独穿着。

其他细节

  • 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 袖口、下摆和风帽搭配弹性包边设计，有助锁住热量，打造利落外观

产品细节

  • 刺绣 POLARTEC® 标志
  • 胸前刺绣 ACG 标志搭配后身右下摆刺绣耐克勾勾标志
  • 内置“Wolf Tree”故事标签
  • 拉链插手口袋
  • 后领内侧设有挂环
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。
  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： HJ2461-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。