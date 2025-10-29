 
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒图案马甲 - 煤黑/黑/山峰白

Nike ACG "Wolf Tree"

男子摇粒绒图案马甲

13% 折让

如果你需要一款温暖舒适的单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒图案马甲准没错。该马甲采用 Polartec® 面料匠心打造，助你在冷天中畅享温暖。 衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。


  • 显示颜色： 煤黑/黑/山峰白
  • 款式： HV1122-060

其他细节

  • Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，温暖舒适，减轻滞重感
  • 袖窿和下摆采用弹性包边设计，塑就利落外观

产品细节

  • 宽松版型
  • 摇粒绒面料
  • 夜光刺绣标志
  • 左侧拉链的拉链头搭配夜光 ACG UFO 装饰
  • 拉链袋鼠式口袋
  • 弹性包边袖窿和下摆
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。