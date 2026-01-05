 
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒圆领上衣 - 明亮紫/黑/苔木棕色/山峰白

Nike ACG "Wolf Tree"

男子摇粒绒圆领上衣

24% 折让

Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒圆领上衣采用无风帽设计，可轻松叠搭厚实外衣。Polartec® 摇粒绒面料柔软舒适，助你在冷天畅享温暖感受。


  • 显示颜色： 明亮紫/黑/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HV1118-551

Nike ACG "Wolf Tree"

24% 折让

Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒圆领上衣采用无风帽设计，可轻松叠搭厚实外衣。Polartec® 摇粒绒面料柔软舒适，助你在冷天畅享温暖感受。

灵感源自史密斯巨岩

Nike "Wolf Tree" 系列在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进装备并物尽其用。

叠搭设计，适应气候

这款上衣可内搭紧身运动服，温暖舒适。轻盈摇粒绒面料可单穿，亦可灵活叠搭外衣，助你轻松应对冷天。

整装待发，开启探险

下摆内侧搭配弹力抽绳系统，可供自主调节贴合度。领口和袖口采用弹性包边设计，有助稳固衣身。加固缝线设计，经久耐穿，助力长时间探险。

非凡舒适，户外佳选

衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。 衣袖和肩部融入立体剪裁设计，塑就自由无拘的运动体验。

产品细节

  • 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
  • 刺绣 POLARTEC® 标志
  • 内置“Wolf Tree”故事标签
  • 后领内置挂环设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 明亮紫/黑/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HV1118-551

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。