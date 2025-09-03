Nike ACG "Wolf Tree"
男子摇粒绒圆领上衣
¥849
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒圆领上衣采用无风帽设计，可轻松叠搭厚实外衣。 Polartec® 摇粒绒面料柔软舒适，助你在冷天畅享温暖感受。
- 显示颜色： 浅卡其/杏茶色/山峰白
- 款式： HV1118-229
灵感源自史密斯巨岩
Nike "Wolf Tree" 系列在美国俄勒冈州设计和测试。 我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进装备并物尽其用。
叠搭设计，适应气候
这款上衣可内搭紧身运动服，温暖舒适。 优质摇粒绒面料可单穿，亦可灵活叠搭外衣，助你轻松应对冷天。
整装待发，开启探险
下摆内侧搭配弹力抽绳系统，可供自主调节贴合度。 领口和袖口采用弹性包边设计，有助稳固衣身。 加固缝线设计，经久耐穿，助力长时间探险。
非凡舒适，户外佳选
衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。 衣袖和肩部融入立体剪裁设计，塑就自由无拘的运动体验。
产品细节
- 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
- 刺绣 POLARTEC® 标志
- 内置“Wolf tree”故事标签
- 后领内置挂环设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
