 
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒长裤 - 苔木棕色/巴洛克棕/浅卡其/山峰白

Nike ACG "Wolf Tree"

男子摇粒绒长裤

24% 折让

Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒长裤温暖舒适，是野营等户外活动的理想之选。 采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在冷天畅享温暖。


  • 显示颜色： 苔木棕色/巴洛克棕/浅卡其/山峰白
  • 款式： HV1124-235

灵感源自史密斯巨岩

Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进装备并物尽其用。

匠心设计，探险佳选

胯下拼接采用加固缝线设计，结合裤腿关键位置立体剪裁设计，塑就舒适自如的运动体验。拉链插手口袋搭配柔软里料，方便储物。

其他细节

  • Polartec® 摇粒绒面料，助你在冷天畅享温暖感受
  • 标准版型结合锥形剪裁设计，塑就休闲的日常穿着体验
  • 弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果

产品细节

  • 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
  • 内置“Wolf Tree”故事标签
  • 弹性包边裤管口
  • 背面拉链口袋
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
