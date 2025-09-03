Nike ACG "Wolf Tree"
男子摇粒绒长裤
¥899
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒长裤温暖舒适，是野营等户外活动的理想之选。 采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在冷天畅享温暖。
- 显示颜色： 苔木棕色/巴洛克棕/浅卡其/山峰白
- 款式： HV1124-235
灵感源自史密斯巨岩
Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。 我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进装备并物尽其用。
匠心设计，探险佳选
胯下拼接采用加固缝线设计，结合裤腿关键位置立体剪裁设计，塑就舒适自如的运动体验。 拉链插手口袋搭配柔软里料，方便储物。
其他细节
- Polartec® 摇粒绒面料，助你在冷天畅享温暖感受
- 标准版型结合锥形剪裁设计，塑就休闲的日常穿着体验
- 弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果
产品细节
- 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
- 内置“Wolf tree”贴片
- 弹性包边裤管口
- 背面拉链口袋
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 苔木棕色/巴洛克棕/浅卡其/山峰白
- 款式： HV1124-235
