Nike ACG "Wolf Tree" Plus
男子宽松摇粒绒长裤
¥999
Nike ACG "Wolf Tree" Plus 男子摇粒绒长裤温暖舒适，是野营等户外活动的理想之选。 采用 Polartec® 面料匠心打造，助你在冷天畅享温暖。 该长裤经革新升级，采用宽松版型与梭织外接片，提升高磨损区域的耐用性。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： HJ2865-010
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。 我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
整装待发，开启探险
正面小腿和背面臀部融入梭织外接片，提升易磨损区域的耐用性。 拉链插手口袋和后身拉链口袋，便于安全存放和随手拿取随身物品。
其他细节
臀部和大腿部位采用宽松设计，助力自如畅动
产品细节
- 正面左腿饰有刺绣 ACG 和后腰下方饰有刺绣耐克勾
- 内置“Wolf tree”贴片
- 面料：100% 聚酯纤维。 外接片：100% 锦纶
- 可机洗
