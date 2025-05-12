Nike ACG "Wolf Tree" Plus

¥689 ¥999 31% 折让

Nike ACG "Wolf Tree" Plus 男子摇粒绒长裤温暖舒适，是野营等户外活动的理想之选。 采用 Polartec® 面料匠心打造，助你在冷天畅享温暖。 该长裤经革新升级，采用宽松版型与梭织外接片，提升高磨损区域的耐用性。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。 我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

整装待发，开启探险

正面小腿和背面臀部融入梭织外接片，提升易磨损区域的耐用性。 拉链插手口袋和后身拉链口袋，便于安全存放和随手拿取随身物品。