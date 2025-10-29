Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Polartec® 大童摇粒绒全长拉链开襟连帽衫专为探险而设计。 Polartec® 摇粒绒面料柔软耐穿，让你在冷天环境中亦能无畏前行，尽情探索。
温暖舒适
Polartec® 摇粒绒面料，柔软温暖。
适合越野环境的设计细节
下摆、口袋开口和袖口采用弹性包边，经久耐穿，舒适非凡。
轻松叠搭，适应气候
该连帽衫采用宽松版型，适合内搭紧身运动服或外搭防水外套。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 外接片：100% 锦纶
- 衣身内置网眼布口袋
- 正面胸前拉链口袋
- 刺绣 ACG、POLARTEC® 和耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/山峰白
- 款式： HQ9606-297
