Nike Aeroswift x Jakob

¥399 ¥499 20% 折让

Nike Aeroswift x Jakob Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤的设计灵感来自精英长跑运动员雅各布·因格布里格森，助你尽情畅练。 该短裤专为竞速跑设计，质感轻盈。 加持 Nike 革新速干技术，助你畅享干爽穿着感受。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

革新设计，迅疾表现

AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。 此系列服装采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。 流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

助力畅动

四向弹性梭织面料可自如伸展。 缝线排布革新升级，提升包覆效果。 Flyvent 腰部采用网眼搭配弹性设计，舒适透气。

设计揭秘

金色耐克勾标志和装饰旨在向雅各布·因格布里格森在田径场上取得的胜利致敬。