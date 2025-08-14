Nike Aeroswift x Jakob
Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤
20% 折让
Nike Aeroswift x Jakob Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤的设计灵感来自精英长跑运动员雅各布·因格布里格森，助你尽情畅练。 该短裤专为竞速跑设计，质感轻盈。 加持 Nike 革新速干技术，助你畅享干爽穿着感受。
- 显示颜色： 黑/金属色
- 款式： HQ4198-010
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
革新设计，迅疾表现
AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。 此系列服装采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。 流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。
助力畅动
四向弹性梭织面料可自如伸展。 缝线排布革新升级，提升包覆效果。 Flyvent 腰部采用网眼搭配弹性设计，舒适透气。
设计揭秘
金色耐克勾标志和装饰旨在向雅各布·因格布里格森在田径场上取得的胜利致敬。
其他细节
- 专为竞速跑设计
- 衬里：针织衬裤
- 面料：轻盈梭织
- 储物空间：背面拉链口袋搭配多个腰部内置口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。 里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/金属色
- 款式： HQ4198-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
