Nike AeroSwift Aerogami
Storm-FIT 女子防风拒水跑步夹克
18% 折让
别让潮湿天气阻挡你的脚步。Nike AeroSwift Aerogami Storm-FIT 女子防风拒水跑步夹克采用防风拒水面料，缔造干爽舒适感受。创新型湿气反应透气系统，无论跑程多长，季节如何，都能助你畅享清爽体验。不穿时可将夹克收纳至右侧口袋中，实现紧凑收纳。
- 显示颜色： 庭紫/白色
- 款式： FZ3397-547
无惧汗水
Nike Aerogami 技术采用一种能对湿气产生反应的通风口，可在感应到出汗时打开，在汗水蒸发后关闭，助你保持干爽舒适。
无惧风雨
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。
稳固贴合
风帽和下摆搭配松紧抽绳，打造个性化贴合感。风帽背面配置挂环，可在不戴时帮助稳固风帽。
其他细节
- 局部弹性袖口，有助稳固衣袖
- 拉链网眼布衬里口袋，提供安全储物空间
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 庭紫/白色
- 款式： FZ3397-547
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
