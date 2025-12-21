Nike AeroSwift Aerogami

¥1,109 ¥1,699 34% 折让

别让潮湿天气阻挡你的脚步。Nike AeroSwift Aerogami Storm-FIT 女子防风拒水跑步夹克采用防风拒水面料，缔造干爽舒适感受。创新型湿气反应透气系统，无论跑程多长，季节如何，都能助你畅享清爽体验。不穿时可将夹克收纳至右侧口袋中，实现紧凑收纳。

无惧汗水

Nike Aerogami 技术采用一种能对湿气产生反应的通风口，可在感应到出汗时打开，在汗水蒸发后关闭，助你保持干爽舒适。

无惧风雨

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

稳固贴合

风帽和下摆搭配松紧抽绳，打造个性化贴合感。风帽背面配置挂环，可在不戴时帮助稳固风帽。