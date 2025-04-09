Nike AeroSwift BTC

Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心

¥599

Nike AeroSwift BTC Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用修身版型，助你随时迎战，在跑步时发挥上佳表现。 导湿速干面料结合匠心排布的透气设计，在跑步升温之际帮助身体保持舒爽。 标志和图案尽显鲍尔曼田径俱乐部的运动风范。

  • 显示颜色： 白色/队红/亮深红
  • 款式： HF6616-100

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