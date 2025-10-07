Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤 含衬里
46% 折让
出众设计，尽情畅跑。Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬里）采用匠心技术，结合轻盈的导湿速干面料，为你缔造心无旁骛的迈步体验。两侧开衩设计，助你畅动自如；内置衬裤，塑就顺滑舒适的包覆效果。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FN2329-100
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 弹性网眼腰部设计搭配内置抽绳，透气出众，稳固贴合
- 革新衬裤采用顺滑接缝设计，打造舒适包覆体验
- 配有三个内置口袋，可随心存放卡片和钥匙
产品细节
- 后身褶裥设计
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腋/胯下拼接里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
