Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干印花跑步短裤（含衬裤）将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，助你发挥上佳表现。侧边加大开衩设计，助你在跑步过程中自在畅动，悦享舒适非凡的疾速体验。

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