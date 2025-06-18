Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 女子速干印花跑步短裤（含衬裤）
¥449¥49910% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干印花跑步短裤（含衬裤）将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，助你发挥上佳表现。侧边加大开衩设计，助你在跑步过程中自在畅动，悦享舒适非凡的疾速体验。
- 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
- 款式： IB2237-736
Nike AeroSwift
¥449¥49910% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干印花跑步短裤（含衬裤）将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，助你发挥上佳表现。侧边加大开衩设计，助你在跑步过程中自在畅动，悦享舒适非凡的疾速体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 网眼弹性腰部搭配内置开口抽绳，塑就稳固贴合感与出色透气体验
- 内置衬裤采用柔软接缝，打造舒适包覆体验
- 衬裤内侧口袋，便于收纳卡片和钥匙等小物件
产品细节
- 后身褶裥设计
- 正面裤脚两侧饰有耐克勾标志
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。 里裤/腋/胯下拼接里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶 腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
- 款式： IB2237-736
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。