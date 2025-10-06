Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 女子速干短款印花跑步背心
47% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干短款印花跑步背心采用修身版型，将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，助你保持干爽，突破极限，发挥上佳表现。
- 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
- 款式： IB1095-736
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 侧边加长开衩设计，营造出色透气性
产品细节
- 四向弹性
- 后身褶裥设计
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
