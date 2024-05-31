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      Nike AeroSwift

      Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心

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      Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心修身贴合，助你攻克目标，发挥上佳表现。先进的工程设计与轻盈导湿速干面料巧妙结合，助你保持舒适干爽，突破极限。侧边开衩设计营造出色透气性，助你心无旁骛，专注迈步。

      • 显示颜色： 蒸气绿/黑
      • 款式： FN2714-376

      尺寸与尺码

      修身版型：利落合身

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