Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干紧身跑步短裤采用轻盈面料，专为竞速而生，助你保持干爽，一路冲向终点。采用导湿速干的罗纹面料，结合存储空间，助你攻克漫漫征程。弹性腰部融入网眼布设计有助增强透气效果，令你畅享舒适感受。

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