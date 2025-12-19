Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤采用贴合设计，助你发挥上佳表现。导湿速干技术，助你畅享干爽舒适，突破自我。纹理面料，可随步伐自如伸展；柔软网眼弹性腰部，为高热区域提供出色透气性，缔造舒适穿着体验，令你心无旁骛，全力冲向终点线。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。