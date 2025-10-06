 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干跑步背心 - 庭紫/白色

Dri-FIT ADV 女子速干跑步背心

庭紫/白色
透明粉/黑

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干跑步背心采用匠心设计，助你攻克目标，发挥上佳表现。匠心工艺与导湿速干面料巧妙结合，助你保持干爽舒适，突破极限。透气设计焕新升级，增加高热区域的透气孔数，提升透气性，助你保持舒爽，专注于下一次迈步。


  • 显示颜色： 庭紫/白色
  • 款式： FN2505-547

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 袖窿处采用柔软接缝设计，有助减少摩擦和干扰
  • 正面和背面采用匠心排布的透气孔设计，营造出色透气性，助你保持舒爽

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
