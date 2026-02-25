Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 女子速干跑步背心
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干跑步背心专为比赛设计，助你在压力下保持干爽。轻盈面料可导湿速干，关键区域配有打孔设计，助你畅享透气舒适体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1253-010
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 领口和袖窿采用包边设计，带来顺滑舒适的穿着感受，助你无拘畅动
- 关键区域打孔设计，提升易出汗区域的透气性
- 修身版型，营造修身贴合的穿着感受
产品细节
- Swoosh 标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
