Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
AeroSwift 系列专为引爆疾速而生，是 Nike 竞速装备的经典力作。Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣采用导湿速干的精制针织面料，轻盈透气，助你保持干爽舒适，一路冲向终点。
- 显示颜色： 山峰白/黑
- 款式： HJ3378-121
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 精制网眼针织面料，轻盈透气
- 肩部匠心设计，有助减轻滞重感，营造轻盈感受
- 耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
