Nike AeroSwift

¥379 ¥499 24% 折让

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为竞速跑设计，助你力克难关，与精英跑者一决高下。轻盈梭织面料在你畅跑之际帮助导湿速干，针织衬裤提供你所需的出色支撑感。腰部内侧配有四个口袋，可供存放能量胶、零食和比赛日所需的其他物品。

革新设计，迅疾表现

AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。此系列服装采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

导湿速干，性能出众

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

匠心设计，助力畅动

四向弹性梭织面料可自如伸展，助你舒适畅跑。Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。

魅力身影，完满呈现

耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影。