 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤 - 黑/山峰白

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤

18% 折让
黑/山峰白
波斯紫/幻影/黑/空间蓝

力克难关，与精英跑者一决高下。穿上 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤，奋力冲向终点线。该紧身短裤专为竞速跑设计，采用内置衬裤，提供出色支撑力，另有革新技术加持，助力成就个人佳绩。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FN3370-011

Nike AeroSwift

18% 折让

力克难关，与精英跑者一决高下。穿上 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤，奋力冲向终点线。该紧身短裤专为竞速跑设计，采用内置衬裤，提供出色支撑力，另有革新技术加持，助力成就个人佳绩。

干爽出众，疾速风范

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。弹性面料，打造纹理触感，塑就干爽迈步体验。

舒适透气

Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的舒适穿着体验。抽绳配以品牌标识，可供自主调节贴合度。

革新设计，迅疾表现

Aeroswift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。此系列服装采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

其他细节

  • 内置衬裤，缔造舒适支撑效果
  • 后身中央拉链口袋提供充裕储物空间，可存放大部分型号的手机
  • 内置衬裤周围设有额外口袋，便于收纳钥匙或卡片
  • 耐克勾标志采用非反光饰面，以免比赛期间的闪光摄影干扰

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FN3370-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。