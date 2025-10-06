 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心 - 浅柠檬黄/黑

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心

47% 折让

克服难关，与精英一决高下。穿上透气非凡的 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心，奋力冲向终点。该背心专为竞速跑步设计，采用革新技术，轻盈顺滑，助力成就个人佳绩。


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
  • 款式： FN4232-736

奋力拼搏

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。依据真实跑者数据，在整版面料融入开孔设计，为关键部位营造出色透气性。

出众贴合

后摆略微加长，提升包覆效果。衣领和袖窿采用包边设计，打造修身效果，有助减少摩擦。

革新设计，迅疾表现

Aeroswift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

其他细节

耐克勾标志采用非反光饰面，以免比赛期间的闪光摄影干扰

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
