 

Nike AeroSwift Elite Entry

Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤

¥539¥59910% 折让
售罄：此配色当前无货

Nike AeroSwift Elite Entry Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤采用轻盈弹性梭织面料，搭载革新技术，在你畅跑之际帮助导湿速干。 内置衬裤，提供出色支撑力，专为竞速跑打造，助你发挥上佳表现。


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/浅深红/黑/黑
  • 款式： HJ3385-736

Nike AeroSwift Elite Entry

¥539¥59910% 折让

Nike AeroSwift Elite Entry Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤采用轻盈弹性梭织面料，搭载革新技术，在你畅跑之际帮助导湿速干。 内置衬裤，提供出色支撑力，专为竞速跑打造，助你发挥上佳表现。

导湿速干，性能出众

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

助力畅跑

四向弹性梭织面料可自如伸展，助你舒适畅跑。 Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。

方便储物，跑者佳选

此短裤设有多个内置口袋，结合后身拉链口袋，可供存放卡片、钥匙或跑步能量胶。

其他细节

  • 专为竞速跑设计
  • 衬里：针织衬裤
  • 面料：轻盈梭织
  • 储物空间：腰部内侧 4 个口袋搭配背面拉链口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 非反光图案，避免干扰闪光摄影

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。 里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅柠檬黄/浅深红/黑/黑
  • 款式： HJ3385-736

免费配送和退换货

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