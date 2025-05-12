Nike AeroSwift Elite Entry
Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤
¥409¥59931% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike AeroSwift Elite Entry Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤采用轻盈弹性梭织面料，搭载革新技术，在你畅跑之际帮助导湿速干。 内置衬裤，提供出色支撑力，专为竞速跑打造，助你发挥上佳表现。
- 显示颜色： 浅柠檬黄/浅深红/黑/黑
- 款式： HJ3385-736
Nike AeroSwift Elite Entry
¥409¥59931% 折让
Nike AeroSwift Elite Entry Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤采用轻盈弹性梭织面料，搭载革新技术，在你畅跑之际帮助导湿速干。 内置衬裤，提供出色支撑力，专为竞速跑打造，助你发挥上佳表现。
导湿速干，性能出众
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
助力畅跑
四向弹性梭织面料可自如伸展，助你舒适畅跑。 Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。
方便储物，跑者佳选
此短裤设有多个内置口袋，结合后身拉链口袋，可供存放卡片、钥匙或跑步能量胶。
其他细节
- 专为竞速跑设计
- 衬里：针织衬裤
- 面料：轻盈梭织
- 储物空间：腰部内侧 4 个口袋搭配背面拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 非反光图案，避免干扰闪光摄影
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。 里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅柠檬黄/浅深红/黑/黑
- 款式： HJ3385-736
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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