Nike AeroSwift "Faith Kipyegon"

¥429 ¥499 14% 折让

Nike AeroSwift "Faith Kipyegon" Dri-FIT ADV 菲斯·基普耶贡女子速干中腰跑步短裤（含衬裤），专为比赛而生。该短裤由 Nike 与菲斯·基普耶贡联袂打造，融入丰富匠心细节，致敬她作为保持纪录的精英跑者和无私付出的伟大母亲的非凡历程。导湿速干面料，助你保持干爽，像菲斯一样奋力拼搏。

母亲、 跑者、 冠军，菲斯身兼多重身份

裤脚饰有一红一绿两个耐克勾标志，象征菲斯与女儿之间的情感纽带，同时向她的祖国肯尼亚的国旗致敬。左侧印有菲斯的名字首字母，该字样也象征着“速度纪录”(Fastest Known)，致敬她的传奇职业生涯。整版醒目虚化印花，象征她打破纪录的迅猛疾速。

尽享酷爽

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。侧边开衩设计，营造出色透气性，助力无拘畅跑。腰部融入网眼设计，帮助易出汗区域保持清爽。