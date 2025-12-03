Nike AeroSwift
Storm-FIT Aerogami 男子防风拒水跑步夹克
41% 折让
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami 男子防风拒水跑步夹克采用防风拒水面料，可帮助抵御风雨侵袭。创新型湿气反应透气系统，无论跑程多长，季节如何，都能助你跑出自己的节奏，创造比赛佳绩。配色 702 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： FZ9040-010
匠心设计，无惧风雨
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。
创新技术
Nike Aerogami 技术采用一种能对湿气产生反应的通风口，可在感应到出汗时打开，在汗水蒸发后关闭，助你保持干爽舒适。
其他细节
- 侧边拉链口袋，便于收纳随身小物件
- 风帽和下摆处搭配可调节弹性抽绳，打造专属贴合感
产品细节
- 局部弹性袖口
- 全长拉链开襟设计
- 风帽正面和背面搭配弹性抽绳
- 面料：100% 聚酯纤维。 网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： FZ9040-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
