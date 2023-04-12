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      Nike AF1 HI UT

      女子运动鞋

      ¥849

      Nike AF1 HI UT 女子运动鞋采用匠心打造，焕新演绎经典之作。移除鞋头标志性的穿孔设计，以运动靴风格鞋带替代传统鞋带，帮助应对寒冷。

      • 显示颜色： 白色/黑/白色/淡奶白
      • 款式： AJ7311-100

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