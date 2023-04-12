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      Nike AF1 HI UT

      女子运动鞋

      ¥849

      回声粉/帆白/薄雾熏衣草紫/帆白
      赭石沙色/帆白/游戏宝蓝/海星橙

      Nike AF1 HI UT 在固定带添加可拆卸贴片，多种造型随心切换，焕新演绎经典之作。匠心设计，以运动靴风格鞋带替代传统鞋带，帮助应对寒冷。

      • 显示颜色： 回声粉/帆白/薄雾熏衣草紫/帆白
      • 款式： CQ4810-621

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