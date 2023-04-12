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      Nike AF1 Shadow SE

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      Nike AF1 Shadow SE 女子运动鞋为经典设计增添趣味，凸显俏皮风格。该鞋款采用分层覆面设计、双重品牌标志与加厚中底，凸显 AF1 经典传承。

      • 显示颜色： 杉木浅蓝灰/帆白/黑/白色
      • 款式： CK3172-002

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