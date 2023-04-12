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      Nike AF1-Type 2

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      Nike AF1-Type 2 男子运动鞋为经典造型增添手工质感。后跟周围饰有扣合系统，旨在向元年款高帮设计致敬；鞋头橡胶覆面，打造富有 AF1 风范的全新迈步体验。

      • 显示颜色： 雾灰/冷灰
      • 款式： CT2584-001

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