Nike Air
大童梭织运动夹克
15% 折让
Nike Air 大童梭织运动夹克采用轻盈梭织面料和网眼布里料，带来清爽舒适的穿着感受，结合宽松版型，助你轻松叠搭，自如畅动。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： IH5968-010
其他细节
- 锦纶梭织外层，轻盈顺滑
- 网眼布里料，缔造出众舒适性
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 弹性袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： IH5968-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
