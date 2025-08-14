Nike Air
大童梭织运动裤
20% 折让
Nike Air 大童梭织运动裤采用宽松版型搭配开放式裤脚设计，为经典人气单品注入时尚元素。 轻盈锦纶面料提升耐穿性，网眼布里料帮助保持舒爽。 后身右侧设有拉链口袋，可安全存放基本小物件。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IH5978-010
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边口袋搭配后身右侧拉链口袋，提供多种收纳选择
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
