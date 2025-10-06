Nike Air
女子中腰针织长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
这款经典的 Nike Air 女子中腰针织长裤采用标准版型和弹性裤管口，尽显运动鞋魅力。结合法式毛圈面料，助力打造衣橱佳选单品。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FN1903-010
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，畅享舒适非凡的穿着体验
- 腰部搭配前开口抽绳设计，打造个性化贴合体验
产品细节
- 弹性裤管口
- 侧边口袋设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
