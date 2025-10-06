Nike Air
男子保暖夹克
47% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air 男子保暖夹克搭载 Therma-FIT 技术，可有效锁热保暖，且不增加滞重感，助力御寒。 耐穿不易撕裂面料搭配合成材质填充物，是天气转凉时日常穿着的理想之选。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HM0198-011
Nike Air
47% 折让
Nike Air 男子保暖夹克搭载 Therma-FIT 技术，可有效锁热保暖，且不增加滞重感，助力御寒。 耐穿不易撕裂面料搭配合成材质填充物，是天气转凉时日常穿着的理想之选。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 不易撕裂梭织面料，经久耐穿
- 可调式风帽配有弹性抽绳和栓扣，打造理想贴合度
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HM0198-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。