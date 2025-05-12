Nike Air
男子全长拉链开襟薄绒连帽衫
¥409¥59931% 折让
Nike Air 男子全长拉链开襟薄绒连帽衫采用厚实针织面料，内里轻微加绒，经久耐穿，同时呈现复古外观。 风帽衬里采用顺滑针织棉料，缔造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 尘光子色/浅烟灰/皇家蓝
- 款式： HJ0637-009
Nike Air
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Nike Air 男子全长拉链开襟薄绒连帽衫采用厚实针织面料，内里轻微加绒，经久耐穿，同时呈现复古外观。 风帽衬里采用顺滑针织棉料，缔造舒适穿着感受。
其他细节
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 风帽边缘采用包边设计，增强结构感
产品细节
- 左侧袖口 NIKE AIR 运动员标签结合胸前硅胶贴片
- 金属拉链头
- 金属孔眼和抽绳头
- 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 尘光子色/浅烟灰/皇家蓝
- 款式： HJ0637-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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