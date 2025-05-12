 

Nike Air

男子全长拉链开襟薄绒连帽衫

¥409¥59931% 折让
尘光子色/浅烟灰/皇家蓝
黑/白色/白色

Nike Air 男子全长拉链开襟薄绒连帽衫采用厚实针织面料，内里轻微加绒，经久耐穿，同时呈现复古外观。 风帽衬里采用顺滑针织棉料，缔造舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 尘光子色/浅烟灰/皇家蓝
  • 款式： HJ0637-009

Nike Air

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Nike Air 男子全长拉链开襟薄绒连帽衫采用厚实针织面料，内里轻微加绒，经久耐穿，同时呈现复古外观。 风帽衬里采用顺滑针织棉料，缔造舒适穿着感受。

其他细节

  • 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 风帽边缘采用包边设计，增强结构感

产品细节

  • 左侧袖口 NIKE AIR 运动员标签结合胸前硅胶贴片
  • 金属拉链头
  • 金属孔眼和抽绳头
  • 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 尘光子色/浅烟灰/皇家蓝
  • 款式： HJ0637-009

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