Nike Air
男子加绒套头连帽衫
¥499
简约休闲，尽显 Nike Air 风范。 这款 Nike Air 男子加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，舒适非凡。 休闲剪裁，衣身尽显随性风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM9485-010
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
