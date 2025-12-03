Nike Air
男子半长拉链开襟上衣
41% 折让
Nike Air 男子半长拉链开襟上衣采用梭织面料结合超宽松版型和醒目图案，彰显运动风范和复古格调。
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑
- 款式： HV0879-060
Nike Air
41% 折让
Nike Air 男子半长拉链开襟上衣采用梭织面料结合超宽松版型和醒目图案，彰显运动风范和复古格调。
其他细节
- 超宽松版型塑就宽松外观，营造畅动自如的穿着体验
- 弹性下摆搭配松紧抽绳，可供自行调节贴合效果
产品细节
- 刺绣 NIKE AIR 字标
- NIKE AIR 硅胶贴片
- 立领设计
- 袋鼠式大口袋结合按扣翻盖口袋，便于安全储物
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑
- 款式： HV0879-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。